О нас

ФБР совместно с полицией расследует кражу портрета Вашингтона в Колорадо

ФБР совместно с полицией расследует кражу портрета Вашингтона в Колорадо Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с полицией города Энглвуд в штате Колорадо расследует кражу написанного в начале XIX века портрета президента США Джорджа Вашингтона.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 11:57
ФБР совместно с полицией расследует кражу портрета Вашингтона в Колорадо

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с полицией города Энглвуд в штате Колорадо расследует кражу написанного в начале XIX века портрета президента США Джорджа Вашингтона.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ФБР в соцсети "Х".

"Отдел ФБР в Денвере помогает полиции Энглвуда в поисках пропавшей картины", - сказано в сообщении.

Полиция предлагает награду в размере до 2 тыс. долларов за помощь в расследовании.

По данным полиции, сообщение о краже картины из хранилища поступило 22 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке FBI, police investigating theft of Washington’s portrait in Colorado

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 12:30
После антитеррористической операции Азербайджан передал Армении тела 173 человек
После антитеррористической операции Азербайджан передал Армении тела 173 человек
14 февраля 2024 г. 11:05
Премьер-министр ОАЭ направил поздравление главе Азербайджанского государства
Премьер-министр ОАЭ направил поздравление главе Азербайджанского государства
13 февраля 2024 г. 20:46
Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева
Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева
13 февраля 2024 г. 20:26
Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня
Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня
13 февраля 2024 г. 13:12
Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов в Азербайджане
ФотоКонституционный суд утвердил результаты президентских выборов в Азербайджане
13 февраля 2024 г. 13:06
ГПС провела операцию возмездия, уничтожен армянский военный пост
ГПС провела "операцию возмездия", уничтожен армянский военный пост
13 февраля 2024 г. 10:10
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 20:31
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
12 февраля 2024 г. 20:27
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi