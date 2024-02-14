ФБР совместно с полицией расследует кражу портрета Вашингтона в Колорадо

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с полицией города Энглвуд в штате Колорадо расследует кражу написанного в начале XIX века портрета президента США Джорджа Вашингтона.

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с полицией города Энглвуд в штате Колорадо расследует кражу написанного в начале XIX века портрета президента США Джорджа Вашингтона.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ФБР в соцсети "Х".

"Отдел ФБР в Денвере помогает полиции Энглвуда в поисках пропавшей картины", - сказано в сообщении.

Полиция предлагает награду в размере до 2 тыс. долларов за помощь в расследовании.

По данным полиции, сообщение о краже картины из хранилища поступило 22 января.