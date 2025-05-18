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ФБР сочло терактом взрыв автомобиля в Калифорнии

ФБР сочло терактом взрыв автомобиля в Калифорнии Федеральное бюро расследований (ФБР) США квалифицировало как теракт взрыв бомбы в автомобиле возле клиники репродуктивной медицины в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния).
Другие страны
18 мая 2025 г. 05:25
ФБР сочло терактом взрыв автомобиля в Калифорнии

Федеральное бюро расследований (ФБР) США квалифицировало как теракт взрыв бомбы в автомобиле возле клиники репродуктивной медицины в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом заявил помощник руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBS News.

"Это преднамеренный террористический акт. В ходе расследования мы выясним, был ли это международный или внутренний терроризм", - сказал А. Дэвис.

Он добавил, что, по мнению ФБР, целью теракта было медицинское учреждение. Имя подозреваемого в совершении преступления Дэвис назвать отказался, пояснив, что это помешает расследованию.

Ранее в субботу автомобиль взорвался рядом с медицинским центром в Палм-Спрингс. В результате погиб один человек, не менее четырех пострадали. Министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что "применение насилия в отношении клиники по лечению бесплодия непростительно".

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Версия на азербайджанском языке FTB Kaliforniyada avtomobil partladılmasını terror kimi qiymətləndirib

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