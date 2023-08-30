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ФБР собрало данные о ДНК 21,7 млн человек и планирует увеличить это число

ФБР собрало данные о ДНК 21,7 млн человек и планирует увеличить это число Федеральное бюро расследований (ФБР) собрало 21,7 млн профилей ДНК, что составляет примерно 7% населения США. и планирует нарастить темпы сбора этих данных.
Другие страны
30 августа 2023 г. 04:17
ФБР собрало данные о ДНК 21,7 млн человек и планирует увеличить это число

Федеральное бюро расследований (ФБР) собрало 21,7 млн профилей ДНК, что составляет примерно 7% населения США. и планирует нарастить темпы сбора этих данных.

Как передает Report, об этом сообщил портал The Intercept со ссылкой на данные ФБР.

Отмечается, что в 2024 финансовом году (начинается 1 октября) бюро планирует потратить на работу с каталогом ДНК дополнительно $53,1 млн при текущих расходах $56,7 млн.

Портал напоминает, что, по словам директора ФБР Кристофера Рея, его ведомство ежемесячно собирает около 90 тыс. образцов ДНК и планирует довести этот показатель до 120 тыс. в месяц или почти до 1,5 млн в год.

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Версия на азербайджанском языке FTB indiyədək 21,7 milyon insanın DNT profilini toplayıb və bu rəqəmi artırmaq istəyir

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