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ФБР расследует утечку засекреченных данных об ударах США по Ирану

ФБР расследует утечку засекреченных данных об ударах США по Ирану ФБР ведет расследование в отношении лица, допустившего утечку секретных данных о результатах удара США по Ирану.
Другие страны
25 июня 2025 г. 23:17
ФБР расследует утечку засекреченных данных об ударах США по Ирану

ФБР ведет расследование в отношении лица, допустившего утечку секретных данных о результатах удара США по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Это совершенно секретная информация. Она не должна попадать в СМИ. К сожалению, кто-то решил незаконно слить ее, и сейчас в адрес этого человека проходит проверка со стороны ФБР", - заявила она.

Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведуправления Минобороны США, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.

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