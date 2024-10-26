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ФБР расследует получение связанными с КНР хакерами доступа к телекоммуникациям в США

ФБР расследует получение связанными с КНР хакерами доступа к телекоммуникациям в США Американские власти проводят расследование получения хакерами, якобы связанными с Китаем, доступа к телекоммуникационной инфраструктуре в США.
Другие страны
26 октября 2024 г. 03:17
ФБР расследует получение связанными с КНР хакерами доступа к телекоммуникациям в США

Американские власти проводят расследование получения хакерами, якобы связанными с Китаем, доступа к телекоммуникационной инфраструктуре в США.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности. Оно было опубликовано в пятницу вскоре после появления сообщений СМИ о том, что китайские хакеры якобы пытались получить доступ к телефонам кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и его напарника по предвыборной гонке Джеймса Дэвида Вэнса.

"Власти США расследуют несанкционированной доступ к коммерческой телекоммуникационной инфраструктуре субъектов, связанных с КНР, - отмечается в заявлении. - После того как ФБР выявило конкретную вредоносную активность, нацеленную на этот сектор, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности незамедлительно уведомили затронутые компании, оказали техническую помощь и быстро предоставили данные для содействия потенциальным жертвам. Расследование продолжается, и мы призываем все организации, которые считают, что могли пострадать, к взаимодействию с местными отделениями ФБР или Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности".

Американские службы "взаимодействуют с целью активного противодействия этой угрозе и координируются с партнерами в отрасли для укрепления киберзащиты во всем секторе коммерческих коммуникаций" США.

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