ФБР расследует получение связанными с КНР хакерами доступа к телекоммуникациям в США

Американские власти проводят расследование получения хакерами, якобы связанными с Китаем, доступа к телекоммуникационной инфраструктуре в США.

Американские власти проводят расследование получения хакерами, якобы связанными с Китаем, доступа к телекоммуникационной инфраструктуре в США.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности. Оно было опубликовано в пятницу вскоре после появления сообщений СМИ о том, что китайские хакеры якобы пытались получить доступ к телефонам кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и его напарника по предвыборной гонке Джеймса Дэвида Вэнса.

"Власти США расследуют несанкционированной доступ к коммерческой телекоммуникационной инфраструктуре субъектов, связанных с КНР, - отмечается в заявлении. - После того как ФБР выявило конкретную вредоносную активность, нацеленную на этот сектор, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности незамедлительно уведомили затронутые компании, оказали техническую помощь и быстро предоставили данные для содействия потенциальным жертвам. Расследование продолжается, и мы призываем все организации, которые считают, что могли пострадать, к взаимодействию с местными отделениями ФБР или Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности".

Американские службы "взаимодействуют с целью активного противодействия этой угрозе и координируются с партнерами в отрасли для укрепления киберзащиты во всем секторе коммерческих коммуникаций" США.