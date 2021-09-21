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ФБР рассказало о планах "Аль-Каиды" совершить масштабные атаки в США

ФБР рассказало о планах "Аль-Каиды" совершить масштабные атаки в США ФБР США считает, что террористическая группировка "Аль-Каида" и другие не оставляют планов осуществить масштабные теракты на американской территории
Другие страны
21 сентября 2021 г. 23:10
ФБР рассказало о планах Аль-Каиды совершить масштабные атаки в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что террористическая группировка "Аль-Каида" и другие продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов осуществить масштабные теракты на американской территории.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор ФБР Кристофер Рей.

"Мы продолжаем следить за угрозами со стороны иностранных террористических организаций, таких как ИГ и "Аль-Каида". Их члены продолжают искать уязвимости и не оставляют намерений осуществить крупномасштабные атаки против нас. И, конечно же, мы наблюдаем за развитием ситуации в Афганистане", - говорится в письменном вступительном слове главы ФБР, подготовленном для слушаний в Сенате США.

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