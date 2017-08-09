ФБР провело обыск в доме бывшего главы избирательного штаба Трампа

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Агенты ФБР провели обыск в доме в штате Вирджиния, принадлежащем бывшему руководителю избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту.

Как передает Report, об этом сoобщили источники телекомпании ABC в правоохранительных структурах США, ордер был выдан две недели назад в рамках продолжающего расследования о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года.

Представитель Пола Манафорта подтвердил американским СМИ факт проведения обыска. «Агенты ФБР использовали ордер на обыск в одной из резиденций, принадлежащих господину Манафорту, - говорится в его заявлении. – Господин Манафорт постоянно сотрудничает с правоохранительными огранами и другими официальными структурами.

В июле этого года Пол Манафорт зарегистрировался в качестве «иностранного агента», официально проинформировав власти США о том, что он в прошлом работал в интересах правительства Украины. Он был вынужден оставить свою должность в избирательном штабе Трампа в августе прошлого года, после серии скандалов, связанных с его бизнес активностью в странах Европы и бывшего Советского Союза.