ФБР провела обыск в офисе адвоката Трампа

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Федеральные агенты провели обыск и изъяли документы в офисе Майкла Коэна, личного адвоката Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом 9 апреля написала газета New York Times.

По информации NYT, федеральные агенты получили ордер на обыск офиса Коэна по запросу специального прокурора Роберта Мюллера. Об этом изданию сообщил Стивен Райан, юрист, представляющий интересы Коэна. Он назвал обыск «совершенно неуместным и ненужным».

По словам Райана, ФБР изъяло конфиденциальную переписку Коэна с его клиентами. Источники NYT утверждают, что федеральные агенты изъяли в офисе адвоката его переписку с Трампом, платежные документы о переводе $130 тысяч порноактрисе Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее были близкие отношения с нынешним американским президентом. Источник добавил, что агенты забрали из офиса документы об уплате налогов и деловые документы.

Как предполагает издание, обыск, скорее всего, не связан с расследованием о «российском вмешательстве», которое ведет спецпрокурор.