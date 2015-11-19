ФБР призналось в бессилии расшифровать переписку боевиков ИГИЛ

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Директор ФБР Джеймс Коми, выступая в Нью-Йорке на конференции по кибербезопасности, заявил, что способы шифрования, используемые боевиками "ИГИЛ", поставили ведомство в тупик.

По его словам, Бюро отслеживает в соцсетях переписку вербовщиков с потенциальными террористами, после получения судебного ордера просматривает почту "сочувствующих боевикам" граждан. Однако, как только кто-то высказывает желание стать смертником, террористы переходят на кодированные платформы, "уходя в тень".

Это заявление он сделал, рассказывая о действиях разведывательных и правоохранительных служб в условиях появления программ и устройств, скрывающих переговоры от властей. Теракты в Париже могут стать серьезным аргументом для принятия закона, ставящего интересы нацбезопасности выше права гражданина на тайну переписки, пишет The Wall Street Journal.

" ИГИЛ" продемонстрировал серьезные познания в технологиях — экстремисты опубликовали ряд учебных пособий, рассказывающих, как при минимальных денежных тратах избежать электронной слежки, включая восьмиминутное видео о возможностях спецслужб по прослушке и отслеживанию телефонов. Также ИГИЛ создало рейтинг производителей мобильных устройств и разработчиков мобильных приложений, которые являются наиболее защищенными от постороннего проникновения.