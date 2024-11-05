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ФБР предотвратило попытку теракта на электростанции в Нэшвилле

ФБР предотвратило попытку теракта на электростанции в Нэшвилле Житель Теннесси Скайлер Филлипи был арестован по обвинению в попытке использования оружия массового поражения и разрушения объекта энергетической инфраструктуры.
Другие страны
5 ноября 2024 г. 05:02
ФБР предотвратило попытку теракта на электростанции в Нэшвилле

Житель Теннесси Скайлер Филлипи был арестован по обвинению в попытке использования оружия массового поражения и разрушения объекта энергетической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство юстиции США.

24-летний Филлипи планировал атаку на электростанцию в Нэшвилле с использованием дрона, оснащенного взрывчаткой. ФБР удалось сорвать план преступника, когда он собирался запустить дрон.

По данным ведомства, Филлипи также обсуждал нападения на другие объекты инфраструктуры и говорил о своей готовности использовать взрывные устройства для массовых разрушений.

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