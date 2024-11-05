ФБР предотвратило попытку теракта на электростанции в Нэшвилле

Житель Теннесси Скайлер Филлипи был арестован по обвинению в попытке использования оружия массового поражения и разрушения объекта энергетической инфраструктуры.

Житель Теннесси Скайлер Филлипи был арестован по обвинению в попытке использования оружия массового поражения и разрушения объекта энергетической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство юстиции США.

24-летний Филлипи планировал атаку на электростанцию в Нэшвилле с использованием дрона, оснащенного взрывчаткой. ФБР удалось сорвать план преступника, когда он собирался запустить дрон.

По данным ведомства, Филлипи также обсуждал нападения на другие объекты инфраструктуры и говорил о своей готовности использовать взрывные устройства для массовых разрушений.