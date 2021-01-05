ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование против действующего президента Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенс

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование против действующего президента Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Т.Лью написал в Twitter.

"Будучи членами конгресса и в прошлом прокурорами, мы считаем, что Дональд Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента", — говорится в письме.

Конгрессмены привели конкретные положения из американского законодательства, сопроводив их выдержками из телефонного разговора, которые призваны свидетельствовать о нарушениях.