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ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа

ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование против действующего президента Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенс
Другие страны
5 января 2021 г. 01:20
ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа
Дональд Трамп

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование против действующего президента Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Т.Лью написал в Twitter.

"Будучи членами конгресса и в прошлом прокурорами, мы считаем, что Дональд Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента", — говорится в письме.

Конгрессмены привели конкретные положения из американского законодательства, сопроводив их выдержками из телефонного разговора, которые призваны свидетельствовать о нарушениях.

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Версия на азербайджанском языке Donald Trampa qarşı cinayət işi açıla bilər

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