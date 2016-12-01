ФБР получило разрешение взламывать компьютеры и телефоны по всему миру

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Верховный суд США одобрил поправку к федеральному уголовно-процессуальному праву в виде статьи 41, позволяющей ФБР взламывать компьютеры и телефоны по всему миру, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Теперь сотрудники спецслужбы через любой американский суд могут получать формальное разрешение на взлом устройства не только на территории США, но и за его пределами. Раньше агентам бюро приходилось получать ордер на взлом гаджета только через тот суд, к которому подозреваемый был привязан территориально.

Принятие данной поправки в течение полугода трижды пытался остановить сенатор-демократ Рон Уайден, однако его решение каждый раз оспаривалось сенатором от Республиканской партии Джоном Корнином. По мнению Уайдена, данная поправка - одна из самых больших ошибок США за последние несколько лет.