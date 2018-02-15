ФБР получало предупреждение о намерении стрелка из Флориды устроить школьный расстрел

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Новые подробности стали известны СМИ относительно школьного стрелка Николаса Круза, 14 февраля расстрелявшего из винтовки учеников в одной из школ города Паркленд в штате Флорида.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканала CNN, Федеральное бюро расследований (ФБР) США как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза, однако силовики никаких действий для предотвращения трагедии не предприняли.

По информации, в сентябре 2017 года пользователь YouTube с таким же именем оставил под одним из видео комментарий: «Я собираюсь стать профессиональным школьным стрелком». Автор канала сообщил об этом в ФБР по телефону, а затем и лично приходил в офис ведомства.

Каким было второе предупреждение, не сообщается. Однако в обоих случаях ФБР не передало эту информацию местным силовикам, рассказал собеседник CNN.

В бюро подтвердили, что получали информацию о комментарии Круза в 2017 году. Представитель ведомства пояснил, что были изучены базы данных и проведена проверка, однако точно установить человека, оставившего запись, не получилось. Также помешал и тот факт, что не было информации о времени или месте планируемого преступления.

Ранее сообщалось, что 19-летний Круз любил выкладывать в Instagram фотографии, на которых он позировал с пистолетами и ножами. В подписях к снимкам он шутил о мусульманах, а также утверждал, что стрельба — это «групповая терапия». Ранее молодого человека исключили из школы, в которой он расстрелял людей.

Массовое убийство учеников было совершено 14 февраля. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения.