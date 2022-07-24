ФБР подозревает Huawei в краже данных о ядерном арсенале США через сотовые вышки

Федеральное бюро расследований (ФБР) США установило, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei способно перехватывать и передавать в Пекин конфиденциальные данные американских военных, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США установило, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei способно перехватывать и передавать в Пекин конфиденциальные данные американских военных, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал CNN.

Подчеркивается, что с 2017 года федеральные чиновники расследовали покупку Китаем земли рядом с критически важной инфраструктурой. Было закрыто известное региональное консульство, которое правительство США считает «рассадником китайских шпионов», также были заблокированы попытки установить подслушивающие устройства рядом с важными военными и государственными объектами.

Китайское правительство отрицает любые попытки шпионажа за США, но многочисленные источники, знакомые с ходом расследования, сообщили CNN, что нет никаких сомнений в том, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и сильно ограниченные радиоволны, используемые военными, и нарушать важнейшие коммуникации стратегического командования США, давая китайскому правительству доступ к ядерному арсеналу США.

Компания Huawei с 2019 года находится под санкциями США из-за угрозы национальной безопасности.