О нас

ФБР подозревает Huawei в краже данных о ядерном арсенале США через сотовые вышки

ФБР подозревает Huawei в краже данных о ядерном арсенале США через сотовые вышки Федеральное бюро расследований (ФБР) США установило, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei способно перехватывать и передавать в Пекин конфиденциальные данные американских военных, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны.
Другие страны
24 июля 2022 г. 06:14
ФБР подозревает Huawei в краже данных о ядерном арсенале США через сотовые вышки

Федеральное бюро расследований (ФБР) США установило, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei способно перехватывать и передавать в Пекин конфиденциальные данные американских военных, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал CNN.

Подчеркивается, что с 2017 года федеральные чиновники расследовали покупку Китаем земли рядом с критически важной инфраструктурой. Было закрыто известное региональное консульство, которое правительство США считает «рассадником китайских шпионов», также были заблокированы попытки установить подслушивающие устройства рядом с важными военными и государственными объектами.

Китайское правительство отрицает любые попытки шпионажа за США, но многочисленные источники, знакомые с ходом расследования, сообщили CNN, что нет никаких сомнений в том, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и сильно ограниченные радиоволны, используемые военными, и нарушать важнейшие коммуникации стратегического командования США, давая китайскому правительству доступ к ядерному арсеналу США.

Компания Huawei с 2019 года находится под санкциями США из-за угрозы национальной безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
В Самухе задержан автохулиган
ФотоВ Самухе задержан автохулиган
17 июля 2022 г. 18:19
Боррель: Санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье
Боррель: Санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье
18 июля 2022 г. 20:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi