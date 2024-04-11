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ФБР опасается террористической атаки в США после нападения на "Крокус"

ФБР опасается террористической атаки в США после нападения на "Крокус" Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается террористической атаки в США после теракта в "Крокус Cити Холле" 22 марта.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 22:16
ФБР опасается террористической атаки в США после нападения на Крокус

Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается террористической атаки в США после теракта в "Крокус Cити Холле" 22 марта.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора ведомства Кристофера Рея.

По данным журналистов, директор ФБР планирует заявить об этом 11 апреля в конгрессе.

"Все большее беспокойство в США вызывает возможность скоординированной атаки, подобной той, которую наблюдали несколько недель назад в концертном зале в Красногорске. При этом в качестве возможного организатора нападения может выступить террористическая группировка ИГИЛ, которая стоит за терактом в "Крокус сити холле", - приводит агентство выдержки из стенограммы вступительной речи К.Рэя.

По его словам, сейчас национальная безопасность США подвержена такому количеству угроз, которое Рей не наблюдал за всю свою карьеру.

Отмечается, что еще одной возможной угрозой ФБР считает атаку, связанную с войной Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС.

Напомним, что теракт в "Крокус Сити Холле" был совершен 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

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Версия на азербайджанском языке FTB “Crocus City Hall”dakına bənzər terror aktının ABŞ-da təkrarlana biləcəyindən narahatdır

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