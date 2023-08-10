ФБР окажет помощь в расследовании убийства кандидата в президенты Эквадора

Администрация президента США Джо Байдена намерена отправить сотрудников ФБР в Эквадор для содействия в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

Администрация президента США Джо Байдена намерена отправить сотрудников ФБР в Эквадор для содействия в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Вашингтон предложил в среду задействовать в этом деле сотрудников бюро. "Это довольно частая практика, когда ФБР оказывает подобную помощь в странах, являющихся союзниками США", - отмечает Bloomberg.

Помощник госсекретаря Брайан Николс назвал нападение на Вильявисенсио "наглой атакой на демократию". "Мы призываем к быстрому и тщательному расследованию дела и предлагаем нашу помощь", - заявил он в социальной сети.