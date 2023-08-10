О нас

ФБР окажет помощь в расследовании убийства кандидата в президенты Эквадора

ФБР окажет помощь в расследовании убийства кандидата в президенты Эквадора Администрация президента США Джо Байдена намерена отправить сотрудников ФБР в Эквадор для содействия в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.
Другие страны
10 августа 2023 г. 19:30
ФБР окажет помощь в расследовании убийства кандидата в президенты Эквадора

Администрация президента США Джо Байдена намерена отправить сотрудников ФБР в Эквадор для содействия в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Вашингтон предложил в среду задействовать в этом деле сотрудников бюро. "Это довольно частая практика, когда ФБР оказывает подобную помощь в странах, являющихся союзниками США", - отмечает Bloomberg.

Помощник госсекретаря Брайан Николс назвал нападение на Вильявисенсио "наглой атакой на демократию". "Мы призываем к быстрому и тщательному расследованию дела и предлагаем нашу помощь", - заявил он в социальной сети.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ekvador prezidentliyinə namizədin qətlinin araşdırılmasına kömək edəcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
8 августа 2023 г. 15:41
Президент Азербайджана вручил орден Истиглал народному артисту Расиму Балаеву
ФотоПрезидент Азербайджана вручил орден "Истиглал" народному артисту Расиму Балаеву
8 августа 2023 г. 14:53
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
8 августа 2023 г. 13:16
Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
ФотоВведены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
7 августа 2023 г. 17:30
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
7 августа 2023 г. 12:23
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
7 августа 2023 г. 11:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi