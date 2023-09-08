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ФБР обвинило северокорейских хакеров в краже криптовалюты на 41 млн долларов

ФБР обвинило северокорейских хакеров в краже криптовалюты на 41 млн долларов За недавним взломом беттинг-платформы Stake и кражей криптовалют на общую сумму $41 млн стоит северокорейская группа хакеров Lazarus Group.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 18:37
ФБР обвинило северокорейских хакеров в краже криптовалюты на 41 млн долларов

За недавним взломом беттинг-платформы Stake и кражей криптовалют на общую сумму $41 млн стоит северокорейская группа хакеров Lazarus Group.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Федеральном бюро расследований (ФБР) США.

4 сентября 2023 года киберпреступники вывели средства из сетей Ethereum, Binance Smart Chain и Polygon на 33 контролируемых ими криптокошелька, уточнили в ведомстве.

В августе ФБР заявило, что северокорейские хакеры могут попытаться продать украденные биткоины на $40 млн. Отмечалось, что группировки хакеров из Северной Кореи Lazarus Group и APT38 стоят за серией взломов криптовалютных систем, которые произошли в начале этого года, в том числе криптокошелька Atomic Wallet на сумму $100 млн.

В июле власти Южной Кореи сообщили, что введут мониторинг криптобирж и совместную с США инициативу против северокорейских хакеров.

По мнению ООН, северокорейские хакеры начали использовать все более изощренные киберметоды для кражи средств и данных.

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