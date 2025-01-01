ФБР обнаружило крупнейший в США тайник со взрывчаткой

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в ходе обыска изъяло у одного подозреваемого рекордные в истории спецслужбы 150 взрывных устройств.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в ходе обыска изъяло у одного подозреваемого рекордные в истории спецслужбы 150 взрывных устройств.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, задержанный также использовал портрет президента США Джо Байдена в качестве мишени для стрельбы.

Подозреваемый Брэд Спэффорд был задержан 17 декабря на своей ферме возле Норфолка (штат Вирджиния) по обвинению в том, что он не зарегистрировал короткоствольное огнестрельное оружие. Как говорится в опубликованных материалах суда, самодельные взрывные устройства были найдены в рюкзаке в его спальне, а также в амбаре на территории фермы. Кроме того, сотрудники ФБР обнаружили у него инструкции по изготовлению взрывоопасных материалов и гексаметилентрипероксиддиамин - крайне нестабильное вещество, которое может сдетонировать от трения или изменения температуры.

Спэффорд впервые попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как его сосед увидел, что он использует портрет президента страны в качестве мишени при стрельбе из личного оружия. Кроме того, задержанный заявлял о том, что насилие может быть средством политической борьбы и утверждал, что федеральное правительство похищает детей и тренирует их для организации нападений на школы. Соседи также сообщили, что Спэффорд мог лишиться трех пальцев в 2021 году при изготовлении самодельного взрывного устройства.

Согласно материалам ФБР, большую часть обнаруженных на ферме взрывчатых веществ саперы были вынуждены уничтожить на месте, так как эти материалы были слишком нестабильными и могли сдетонировать при транспортировке.