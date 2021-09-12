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 ФБР обнародовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября

 ФБР обнародовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало в субботу первый из документов по терактам 11 сентября 2001, рассекреченных в рамках указа президента США Джо Байдена.
Другие страны
12 сентября 2021 г. 08:41
 ФБР обнародовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало в субботу первый из документов по терактам 11 сентября 2001, рассекреченных в рамках указа президента США Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ размещен на сайте ведомства.

"Этот материал публикуется в рамках исполнительного указа, подписанного 3 сентября 2021 года, касающегося обзора на предмет рассекречивания некоторых документов, относящихся к террористическим атакам 11 сентября 2001 года", - говорится в пояснительном сообщении.

Рассекреченный документ, в котором содержится значительное количество изъятых при публикации фрагментов, датируется 2016 годом. Он состоит из 16 страниц и составлен на основе показаний человека, работавшего в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, а позднее стремившегося получить американское гражданство. Имя источника ради сохранения конфиденциальности также изъято.

В отчете речь идет о контактах этого человека с лицами, которые, по версии американских властей, могли оказывать значительную логистическую поддержку террористам, участвовавшим в захвате 11 сентября 2001 года пассажирских авиалайнеров. Речь, в частности, идет о контактах источника с двумя другими подданными Саудовской Аравии, один из которых также работал в саудовском консульстве в Лос-Анджелесе, а другой, по версии ФБР, мог быть агентом саудовской разведки.

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Версия на азербайджанском языке Federal Təhqiqat Bürosu 11 sentyabrla bağlı gizli sənəd yayıb

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