ФБР нейтрализовал мужчину, который угрожал Байдену

Сотрудники ФБР в США застрелили 70-летнего мужчину в городе Прово (штат Юта).

Сотрудники ФБР в США застрелили 70-летнего мужчину в городе Прово (штат Юта).

Как сообщает Report со ссылкой на газету Le Figaro, подозреваемый высказывал угрозы в адрес политиков и общественных деятелей, в том числе президента Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

Утверждается, что подозреваемый был идентифицирован как Крейг Делеу Робертсон.

Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента, что Байден был проинформирован о рейде ФБР.

Сотрудники бюро получили в суде ордер на арест Робертсона и обыск его дома, а затем выехали к нему. О деталях случившегося пока ничего не известно. Свидетели сообщили о звуках стрельбы и о большом количестве полицейских автомобилей около дома Робертсона. В ФБР лишь заявили, что никто из их сотрудников не пострадал. В Секретной службе США, несущей охрану Байдена, подтвердили, что они находятся в курсе происшедшего.