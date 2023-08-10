ФБР нейтрализовал мужчину, который угрожал Байдену

Сотрудники ФБР в США застрелили 70-летнего мужчину в городе Прово (штат Юта).
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Утверждается, что подозреваемый был идентифицирован как Крейг Делеу Робертсон.
Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента, что Байден был проинформирован о рейде ФБР.
Сотрудники бюро получили в суде ордер на арест Робертсона и обыск его дома, а затем выехали к нему. О деталях случившегося пока ничего не известно. Свидетели сообщили о звуках стрельбы и о большом количестве полицейских автомобилей около дома Робертсона. В ФБР лишь заявили, что никто из их сотрудников не пострадал. В Секретной службе США, несущей охрану Байдена, подтвердили, что они находятся в курсе происшедшего.