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ФБР нейтрализовал мужчину, который угрожал Байдену

ФБР нейтрализовал мужчину, который угрожал Байдену Сотрудники ФБР в США застрелили 70-летнего мужчину в городе Прово (штат Юта).
Другие страны
10 августа 2023 г. 04:09
ФБР нейтрализовал мужчину, который угрожал Байдену

Сотрудники ФБР в США застрелили 70-летнего мужчину в городе Прово (штат Юта).

Как сообщает Report со ссылкой на газету Le Figaro, подозреваемый высказывал угрозы в адрес политиков и общественных деятелей, в том числе президента Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

Утверждается, что подозреваемый был идентифицирован как Крейг Делеу Робертсон.

Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента, что Байден был проинформирован о рейде ФБР.

Сотрудники бюро получили в суде ордер на арест Робертсона и обыск его дома, а затем выехали к нему. О деталях случившегося пока ничего не известно. Свидетели сообщили о звуках стрельбы и о большом количестве полицейских автомобилей около дома Робертсона. В ФБР лишь заявили, что никто из их сотрудников не пострадал. В Секретной службе США, несущей охрану Байдена, подтвердили, что они находятся в курсе происшедшего.

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Версия на азербайджанском языке Baydeni təhdid etdiyinə görə izlənilən şəxs zərərsizləşdirilib

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