ФБР нашло недостающую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме

Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов обнаружило недостающую минуту видеозаписи с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна, сделанной в тюремной камере.

Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов обнаружило недостающую минуту видеозаписи с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна, сделанной в тюремной камере.

Как передает Report , об этом Daily Mail сообщил источник, работающий в ФБР.

Содержание данной минуты видеозаписи остается неизвестным, как и причины ее отсутствия в ранее опубликованном ролике.

Видеозапись была обнародована в июле и должна была подтвердить, что Джеффри Эпштейн покончил с собой, а также отсутствие посторонних лиц в его камере. Однако, в связи с отсутствием одной минуты видеоматериала, возникли подозрения в сокрытии информации.