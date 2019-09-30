ФБР начало расследование в отношении принца Эндрю из-за дела Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование в отношении британского принца и герцога Йоркского Эндрю Альберта по поводу его роли в деле умершего миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии и торговле людьми.

Как передает Report об этом пишет The Sunday Times.

Отмечается, что ФБР настойчиво пытается выявить жертв сексуальной торговли Эпштейна в течение следующих двух месяцев. Ведомство пытается допросить их.

В бюро считают, что они могут дать новую информацию и компромат об Эндрю.

Как стало известно, принца уже обвинили в том, что он занимался сексом с некой Вирджинией Робертс Джуффр. Девушке в тот момент было всего 17 лет.

Сообщается, что именно Эпштейн посодействовал ему в этом. По полученной информации, расследование в США сосредоточено на нескольких потенциальных жертвах.