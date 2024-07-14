ФБР квалифицировало стрельбу на митинге в Пенсильвании как покушение на Трампа

Правоохранительные органы США при проведении расследования стрельбы на митинге экс-президента Дональда Трампа исходят из того, что это было покушение на него.
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Правоохранители полагают, что подозреваемый действовал в одиночку. Его мотивы пока не установлены.
Напомним, что Трамп получил ранения в результате попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.
Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".