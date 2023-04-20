ФБР: Китай и Иран используют новую тактику для преследования своих врагов

Китай и Иран используют новую тактику в попытках заставить замолчать диссидентов на территории США.

Китай и Иран используют новую тактику в попытках заставить замолчать диссидентов на территории США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, сотрудники контрразведки ФБР призвали жертв заявить о себе, заявив, что бюро отслеживает растущую тенденцию к тому, что иностранные авторитарные режимы нарушают законы США для запугивания определенных сообществ.

Правительства Ирана и Китая время от времени прибегали к помощи частных детективов для наблюдения за диссидентами, после чего федеральные прокуроры возбудили несколько уголовных дел, связанных с их использованием.

"Многие из них - это новые тактики и линии, которые пересекаются, чего мы не видели в предыдущих расследованиях деятельности Китая и Ирана на территории США", - сказал один из сотрудников контрразведки ФБР. Он добавил, что ФБР надеется повысить осведомленность о таких тенденциях и предупредить сектор частных сыщиков, а также правоохранительные органы штата и местные органы власти.

Цели транснациональных репрессивных схем многогранны и иногда также направлены на то, чтобы повлиять на политические решения США с помощью тактики злонамеренного влияния.

"Мы действительно увидели переломный момент в тактике и инструментах, а также в уровне риска и уровне угрозы, которые изменились за последние несколько лет", - отметил другой неназванный сотрудник контрразведки ФБР.