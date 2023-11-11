О нас

ФБР изъяло электронные устройства у мэра Нью-Йорка

ФБР изъяло электронные устройства у мэра Нью-Йорка Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса электронные устройства в рамках расследования его возможной вовлеченности в коррупционные связи.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 06:17
ФБР изъяло электронные устройства у мэра Нью-Йорка

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса электронные устройства в рамках расследования его возможной вовлеченности в коррупционные связи.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, в понедельник сотрудники ФБР подошли к Адамсу на улице и, попросив охранников мэра отойти в сторону, изъяли у него электронные устройства: как минимум два телефона и iPad.

"Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я рассчитываю, что все мои сотрудники будут соблюдать закон и полностью сотрудничать с расследованием. Я продолжу делать то же самое", - приводит издание заявление самого Адамса. Мэр также подчеркнул, что ему "нечего скрывать".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FTB Nyu-York merinin elektron cihazlarını müsadirə edib

Другие новости из категории

ООН: Более 8 тыс. суданцев бежали в Чад из-за эскалации в Дарфуре
ООН: Более 8 тыс. суданцев бежали в Чад из-за эскалации в Дарфуре
11 ноября 2023 г. 07:22
Стефанишина: Украине к январю нужна ясность насчет 50 млрд евро от ЕС
Стефанишина: Украине к январю нужна ясность насчет 50 млрд евро от ЕС
11 ноября 2023 г. 05:25
Военное подразделение Airbus сократит 750 сотрудников
Военное подразделение Airbus сократит 750 сотрудников
11 ноября 2023 г. 04:21
Премьер-министр Израиля: Лидер ХАМАС скоро будет уничтожен
Премьер-министр Израиля: Лидер ХАМАС скоро будет уничтожен
11 ноября 2023 г. 03:53
Глава Евросовета заявил о проведении саммита ЕС - Китай 7 и 8 декабря
Глава Евросовета заявил о проведении саммита ЕС - Китай 7 и 8 декабря
11 ноября 2023 г. 03:14
Спецслужбы Израиля: Больницу Аш-Шифа обстреляли из сектора Газа
Спецслужбы Израиля: Больницу "Аш-Шифа" обстреляли из сектора Газа
11 ноября 2023 г. 02:37
США предупредили КНР о возможных санкциях в случае оказания помощи РФ
США предупредили КНР о возможных санкциях в случае оказания помощи РФ
11 ноября 2023 г. 02:06
НАТО назвало возможную победу России трагедией
НАТО назвало возможную победу России трагедией
11 ноября 2023 г. 01:39
Саммит лидеров G7 пройдет с 13 по 15 июня в Апулии
Саммит лидеров G7 пройдет с 13 по 15 июня в Апулии
11 ноября 2023 г. 01:18
Военные базы США на Ближнем Востоке были атакованы 46 раз за три недели
Военные базы США на Ближнем Востоке были атакованы 46 раз за три недели
11 ноября 2023 г. 01:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi