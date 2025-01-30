ФБР исключило версию теракта в столкновении самолета и вертолета в Вашингтоне

Криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе под Вашингтоном.
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Чиновник от имени ведомства выразил готовность оказать посильную помощь, отмечает СМИ. Позднее ведомство выпустило соответствующее заявление.
"Национальный отряд реагирования на чрезвычайные ситуации в столице Вашингтонского полевого отделения ФБР реагирует на авиационный инцидент в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в поддержку наших партнеров по правоохранительным органам и общественной безопасности", — говорится в тексте документа, распространенного вашингтонским полевым отделением Бюро.