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ФБР исключило версию теракта в столкновении самолета и вертолета в Вашингтоне

ФБР исключило версию теракта в столкновении самолета и вертолета в Вашингтоне Криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе под Вашингтоном.
Другие страны
30 января 2025 г. 08:31
ФБР исключило версию теракта в столкновении самолета и вертолета в Вашингтоне

Криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе под Вашингтоном.

Как передает Report, об этом телеканалу NBC сообщил высокопоставленный источник в местном отделении Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Чиновник от имени ведомства выразил готовность оказать посильную помощь, отмечает СМИ. Позднее ведомство выпустило соответствующее заявление.

"Национальный отряд реагирования на чрезвычайные ситуации в столице Вашингтонского полевого отделения ФБР реагирует на авиационный инцидент в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в поддержку наших партнеров по правоохранительным органам и общественной безопасности", — говорится в тексте документа, распространенного вашингтонским полевым отделением Бюро.

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