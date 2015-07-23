​ФБР: ИГ опаснее для США, чем "Аль-Каида"

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ) представляет гораздо большую угрозу для безопасности Соединенных Штатов, чем террористическая сеть "Аль-Каида".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это признал в среду директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми, выступая на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо).

По мнению Коми, в последнее время ИГ добилось значительных успехов в проведении в социальных сетях кампаний по радикализации недовольных своим правительством американцев, исповедующих ислам. Как отметил директор ФБР, слова которого приводит агентство Associated Press, ИГ убеждает таких людей, не имеющих к тому же возможности отправиться на Ближний Восток и влиться в ряды террористических структур, "убивать прямо там, где они находятся". По его мнению, подобный подход представляет "гораздо большую угрозу для США, нежели исходящая извне атака со стороны "Аль-Каиды", пишет агентство.

Как уточнил Коми, за последние два месяца "ФБР арестовало значительное число лиц, которые подверглись радикализации" со стороны ИГ, при этом сотни расследований по выявлению подобных опасных элементов продолжаются. Он также отметил, что "у США есть информация о десятках американцев в возрасте от 18 до 62 лет, которые отправились в Сирию или Ирак", чтобы воевать на стороне ИГ.

При этом директор ФБР утвердительно ответил на заданный ему вопрос о том, правда ли, что опасность, исходящая от ИГ, затмила угрозу со стороны "Аль-Каиды". Коми также подчеркнул, что "Аль-Каида" никогда не стала бы вербовать тех людей, которых переманивает на свою сторону ИГ, так как "зачастую они наркозависимы, психически нестабильны".