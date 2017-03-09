ФБР и ЦРУ начали совместное расследование по факту утечки секретной информации

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Центральное разведывательное управление США обвинило сайт Wikileaks в том, что его публикации, в которых, как утверждают их авторы, раскрывается хакерский инструментарий американских спецслужб, ставят под угрозу безопасность американцев, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Американская общественность должна быть сильно встревожена любыми утечками Wikileaks, которые нацелены на то, чтобы нанести ущерб способности разведслужб защищать США против террористов и других врагов", - заявила официальный представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак.

Она не стала подтверждать или опровергать подлинность преданных огласке документов.

Во вторник сайт Wikileaks выложил тысячи документов, в которых, в частности, идет речь о вирусах для компьютеров и смартфонов, а также о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.

ФБР и ЦРУ начали совместное уголовное расследование по факту утечки секретной информации, за которой, по данным американских СМИ, может стоять перебежчик или действующий шпион.