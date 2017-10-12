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    ФАТХ и ХАМАС пришли к окончательному согласию в связи с регионом Газа

    Махмуд Аббас: Мы достигли окончательного согласия с ХАМАС и предотвратили раскол

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В столице Египта Каире завершился первый раунд переговоров между лидерами ФАТХа и ХАМАСа, в ходе которых предполагается урегулировать основные спорные вопросы в рамках так называемого "внутреннего примирения".

    Как сообщает Report со ссылкой на арабские и израильские СМИ, на первом этапе обсуждались вопросы функционирования так называемого правительства национального единства, контроля над пограничными переходами в Газе и выплата задолженностей по зарплатам чиновникам и сотрудникам силовых структур в секторе.

    Кроме того, ФАТХ поднимал и вопрос об отмене смертных приговоров в Газе. 

    При этом вопрос о деятельности "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) пока не обсуждался. 

    Глава Палестинского государства и лидер партии ФАТХ Махмуд Аббас заявил, что в результате переговоров было достигнуто окончательное согласие с ХАМАС и предотвращен раскол. 

    М.Аббас выразил правительству признательность за организацию встречи.

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