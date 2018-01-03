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    Фархан Хак: Генсек ООН внимательно следит за сообщениями о протестах в Иране

    В ООН сожалеют о гибели людей в ходе протестов в Иране

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В ООН сожалеют о гибели людей в ходе протестов в Иране и выражают надежду на то, что насилия в дальнейшем удастся избежать. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом  на пресс-брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

    "Генеральный секретарь внимательно следит за сообщениями о протестах в ряде городов Ирана", – сказал Хак.

    В ООН также ожидают, что в Иране будут соблюдаться права граждан на мирные собрания и самовыражение. 

    По последним сообщениям СМИ, в ходе акций протестов в Иране погибли  более 20 человек. 

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