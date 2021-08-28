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ФАО: Засуха угрожает более 7 млн человек в Афганистане

ФАО: Засуха угрожает более 7 млн человек в Афганистане Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) Объединенных Наций выступила с призывом увеличить объем гуманитарной помощи населению Афганистана, так как усиливающаяся засуха в этой стране угрожает средствам к существованию более 7 млн человек
Другие страны
28 августа 2021 г. 17:31
ФАО: Засуха угрожает более 7 млн человек в Афганистане

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) Объединенных Наций выступила с призывом увеличить объем гуманитарной помощи населению Афганистана, так как усиливающаяся засуха в этой стране угрожает средствам к существованию более 7 млн человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте ФАО.

"Многие из этих людей уже входят в число 14 млн человек - то есть каждый третий афганец, - испытывающих острую нехватку продовольствия и нуждающихся в срочной гуманитарной помощи", - указывается в заявлении. Как отметили в организации, засуха, экономические последствия пандемии и повсеместное перемещение населения "сильно ударили по сельским общинам Афганистана, особенно по фермерам и пастухам, которые являются основой экономики страны".

"Если мы не сможем оказать помощь людям, наиболее пострадавшим от острой засухи, большое число людей будет вынуждено оставить свои фермы и стать перемещенными лицами в некоторых районах, - заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. - Это может привести к дальнейшему ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью и создает еще одну угрозу для стабильности Афганистана".

Еще в конце июля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная продовольственная программы (ВПП) ООН опубликовали доклад, в котором Афганистан был среди почти 30 государств, в которых прогнозировалось ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью с августа по ноябрь 2021 года.

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Версия на английском языке Drought threatens 7 million farmers in Afghanistan

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