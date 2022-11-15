ФАО прогнозирует сохранение нехватки удобрений до 2023 года

Нехватка удобрений в мире сохранится до 2023 года, угрожая сельскохозяйственному производству и продовольственной безопасности, в частности, в Африке, где фермеры сильно зависят от импортируемых сельскохозяйственных ресурсов.

Нехватка удобрений в мире сохранится до 2023 года, угрожая сельскохозяйственному производству и продовольственной безопасности, в частности, в Африке, где фермеры сильно зависят от импортируемых сельскохозяйственных ресурсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном исследовании Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной торговой организации (ВТО) "Глобальные рынки удобрений и политика".

Отмечается, что такие факторы, как конфликт в Украине, высокая инфляция, сбои в цепочках поставок и глобальный экономический спад, повлекли за собой стремительный рост цен на удобрения и сельскохозяйственную продукцию, что приводит к их ограниченной доступности во многих странах.

"Рекомендуется, чтобы правительства "двадцатки" сохраняли открытыми рынки продовольствия, кормов и удобрений и сводили к минимуму сбои в торговле удобрениями, в том числе воздерживались от экспортных ограничений, несовместимых с правилами ВТО", - говорится в исследовании.

Подчеркивается необходимость обеспечения доступа к удобрениям для наиболее уязвимых стран, в том числе путем наращивания международной финансовой поддержки и использования инструментов управления рисками.

Данное исследование анализирует состояние рынка удобрений, которое характеризуется как нестабильное, и его влияние на сельскохозяйственное производство. Также излагаются рекомендации для правительств стран Группы двадцати, в которых подчеркивается важность поддержания рынка удобрений для удовлетворения глобального спроса и предотвращения продовольственного кризиса.