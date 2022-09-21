ФАО: мир может столкнуться с кризисом доступа к продовольствию

"Мир рискует столкнуться с кризисом доступа к продовольствию".

"Мир рискует столкнуться с кризисом доступа к продовольствию".

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй.

"Мы рискуем столкнуться с кризисом доступа к продовольствию прямо сейчас, а также с кризисом наличия и доступности продовольствия в ближайшие месяцы", - приводятся его слова в опубликованном пресс-релизе ФАО.

"Наши агропродовольственные системы хрупки, а цепочки поставок находятся под давлением, - добавил руководитель организации. - Масштабы отсутствия продовольственной безопасности пугают".