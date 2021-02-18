Фальшивые вакцины от коронавируса нашли в Мексике

В Мексике была обнаружена партия фальшивых вакцин от коронавируса. Как передает Report, об этом сообщает российские СМИ.
Министерство безопасности и гражданской защиты страны уточнило, что ложный препарат был обнаружен в штате Нуэво-Леон. В ведомстве добавили, что по результатам проверки были задержаны шесть человек.
"Применение этого типа иммунизации ставит под угрозу здоровье населения", — подчеркнули в министерстве.
Там также призвали граждан быть бдительными и проходить вакцинацию только в госцентрах.
Ранее десятки тысяч доз поддельной вакцины от COVID-19 продали пациентам в Эквадоре.