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Фальшивые вакцины от коронавируса нашли в Мексике

Фальшивые вакцины от коронавируса нашли в Мексике Ранее десятки тысяч доз поддельной вакцины от COVID-19 продали пациентам в Эквадоре
Другие страны
18 февраля 2021 г. 09:37
Фальшивые вакцины от коронавируса нашли в Мексике

В Мексике была обнаружена партия фальшивых вакцин от коронавируса. Как передает Report, об этом сообщает российские СМИ.

Министерство безопасности и гражданской защиты страны уточнило, что ложный препарат был обнаружен в штате Нуэво-Леон. В ведомстве добавили, что по результатам проверки были задержаны шесть человек.

"Применение этого типа иммунизации ставит под угрозу здоровье населения", — подчеркнули в министерстве.

Там также призвали граждан быть бдительными и проходить вакцинацию только в госцентрах.

Ранее десятки тысяч доз поддельной вакцины от COVID-19 продали пациентам в Эквадоре.

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