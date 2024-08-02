Файнер: США продолжат работать над освобождением экс-сотрудника посольства в РФ Фогеля

Администрация президента США продолжит работать над освобождением бывшего сотрудника американского посольства в России Марка Фогеля и других американцев, которые находятся в заключении в различных странах по всему миру.

Администрация президента США продолжит работать над освобождением бывшего сотрудника американского посольства в России Марка Фогеля и других американцев, которые находятся в заключении в различных странах по всему миру.

Как передает Report, об этом телеканалу CNN заявил первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

Он также заявил, что отношения между США и Россией остаются сложными после обмена освобожденными из тюрем.

"У нас по-прежнему серьезные разногласия", - сказал он.

Отметим, что 1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада.

Фогель был задержан с наркотиками в "Шереметьево" в 2021 году. Он был приговорен к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот.