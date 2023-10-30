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Фахреддин Алтун: Сейчас наиболее важным фактором является обеспечение мира на Ближнем Востоке

Фахреддин Алтун: Сейчас наиболее важным фактором является обеспечение мира на Ближнем Востоке Сейчас наиболее важным фактором является обеспечение мира на Ближнем Востоке.
Другие страны
30 октября 2023 г. 14:24
Фахреддин Алтун: Сейчас наиболее важным фактором является обеспечение мира на Ближнем Востоке

Сейчас наиболее важным фактором является обеспечение мира на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом сказал глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддин Алтун.

Он отметил, что происходящее в Газе связано не только с палестинцами: "Это также игра против региона, особенно против Турции, и для нас важно расстроить ее".

Алтун также раскритиковал позицию Запада относительно процессов на Ближнем Востоке.

По его словам, сейчас наиболее важным фактором является обеспечение мира на Ближнем Востоке.

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Версия на английском языке Fahrettin Altun: 'We will disrupt game against Türkiye in Middle East'
Версия на азербайджанском языке Fəxrəddin Altun: "Yaxın Şərqdə Türkiyə əleyhinə oynanılan oyunu pozacağıq"

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