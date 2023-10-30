Фахреддин Алтун: Сейчас наиболее важным фактором является обеспечение мира на Ближнем Востоке

Сейчас наиболее важным фактором является обеспечение мира на Ближнем Востоке.

Сейчас наиболее важным фактором является обеспечение мира на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом сказал глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддин Алтун.

Он отметил, что происходящее в Газе связано не только с палестинцами: "Это также игра против региона, особенно против Турции, и для нас важно расстроить ее".

Алтун также раскритиковал позицию Запада относительно процессов на Ближнем Востоке.

По его словам, сейчас наиболее важным фактором является обеспечение мира на Ближнем Востоке.