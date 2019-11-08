Facebook запустила программу защиты от вмешательства в выборы президента США

Компания Facebook запустила программу Facebook Protect для обеспечения безопасности аккаунтов политиков и партий от хакеров, а также вмешательства в президентские выборы в США, которые пройдут в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что программа призвана защитить от хакерских атак учетные записи выборных должностных лиц, кандидатов, а также их сотрудников и других лиц.

Как стало известно, при обнаружении атаки на один аккаунт компания будет иметь возможность проверить и защитить прочие аккаунты, "связанные с той же организацией, которые зарегистрированы в нашей программе".