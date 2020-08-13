Facebook запустила инфоцентр по голосованию на президентских выборах

Компания заявила, что информация о голосовании особенно важна в этом году в условиях пандемии

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, объявила о запуске информационного центра по голосованию на президентских выборах в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении корпорации.

"Мы запускаем наш инфоцентр, который расскажет пользователям, как оставить свой голос", - отмечается в заявлении. Как указала компания, цель проекта заключается в том, чтобы в преддверии намеченных на 3 ноября президентских выборов помочь зарегистрироваться избирателями около 4 млн граждан США, которые пользуются Facebook и другой принадлежащей ей соцсетью - Instagram.

Корпорация подчеркнула, что информация о голосовании особенно важна в этом году в условиях пандемии, из-за которой многие штаты внесли изменения в избирательный процесс. В частности, как уточнила Facebook, благодаря новому ресурсу американские пользователи по всей стране могут узнать, в каких конкретно штатах в период распространения коронавирусной инфекции было разрешено рассылать гражданам избирательные бюллетени для голосования по почте. "У нас был инфоцентр по коронавирусу, где публиковались достоверные сведения, предоставляемые властями. Теперь то же самое будет с выборами", - говорится в заявлении.

В новом информационном центре также появился раздел, позволяющий всем заинтересованным оставить заявку на работу членом участковой избирательной комиссии на выборах. Кроме того, в рамках информирования населения в новостном разделе Facebook News теперь будет предоставляться "дайджест по американским выборам для тех, кто желает более глубоко ознакомиться с предстоящим голосованием". Подобные специализированные разделы ранее уже появлялись в Facebook News, например, во время массовых протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в мае.