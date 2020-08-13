О нас
Report Georgia

Facebook запустила инфоцентр по голосованию на президентских выборах

Facebook запустила инфоцентр по голосованию на президентских выборах Компания заявила, что информация о голосовании особенно важна в этом году в условиях пандемии
Другие страны
13 августа 2020 г. 13:06
Facebook запустила инфоцентр по голосованию на президентских выборах
0 : 00
0 : 00

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, объявила о запуске информационного центра по голосованию на президентских выборах в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении корпорации.

"Мы запускаем наш инфоцентр, который расскажет пользователям, как оставить свой голос", - отмечается в заявлении. Как указала компания, цель проекта заключается в том, чтобы в преддверии намеченных на 3 ноября президентских выборов помочь зарегистрироваться избирателями около 4 млн граждан США, которые пользуются Facebook и другой принадлежащей ей соцсетью - Instagram.

Корпорация подчеркнула, что информация о голосовании особенно важна в этом году в условиях пандемии, из-за которой многие штаты внесли изменения в избирательный процесс. В частности, как уточнила Facebook, благодаря новому ресурсу американские пользователи по всей стране могут узнать, в каких конкретно штатах в период распространения коронавирусной инфекции было разрешено рассылать гражданам избирательные бюллетени для голосования по почте. "У нас был инфоцентр по коронавирусу, где публиковались достоверные сведения, предоставляемые властями. Теперь то же самое будет с выборами", - говорится в заявлении.

В новом информационном центре также появился раздел, позволяющий всем заинтересованным оставить заявку на работу членом участковой избирательной комиссии на выборах. Кроме того, в рамках информирования населения в новостном разделе Facebook News теперь будет предоставляться "дайджест по американским выборам для тех, кто желает более глубоко ознакомиться с предстоящим голосованием". Подобные специализированные разделы ранее уже появлялись в Facebook News, например, во время массовых протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в мае.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Facebook launches Voting Information Center in presidential elections

Новости партнеров

Другие новости из категории

Байден собрал за сутки рекордные 26 млн долларов пожертвований
Байден собрал за сутки рекордные 26 млн долларов пожертвований
13 августа 2020 г. 11:48
В Индии зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
В Индии зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
13 августа 2020 г. 11:23
В США заявили, что Иран перехватил в международных водах танкер Вила
В США заявили, что Иран перехватил в международных водах танкер "Вила"
13 августа 2020 г. 10:46
В Шанхае объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
В Шанхае объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
13 августа 2020 г. 09:47
Йеменские военные ворвались в посольство республики в Москве
Йеменские военные ворвались в посольство республики в Москве
13 августа 2020 г. 09:36
В Японии за неделю от жары умерли 10 человек
В Японии за неделю от жары умерли 10 человек
13 августа 2020 г. 09:23
В Германии COVID-19 заразились около 220 тыс. человек
В Германии COVID-19 заразились около 220 тыс. человек
13 августа 2020 г. 08:48
Путин и Макрон обсудили Ливан и Беларусь
Путин и Макрон обсудили Ливан и Беларусь
13 августа 2020 г. 07:00
Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил 15 млрд долларов
Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил 15 млрд долларов
13 августа 2020 г. 06:09
В Бразилии число зараженных COVID-19 выросло на 55 тыс.
В Бразилии число зараженных COVID-19 выросло на 55 тыс.
13 августа 2020 г. 04:47

Последние новости

13:56
ФотоМинистр образования Азербайджана провел онлайн-встречу с учителями Наука и образование
13:51
Посольство Пакистана приостановит работу Внешняя политика
13:44
В Украине убит криминальный авторитет Происшествия
13:39
На валютном аукционе ЦБА спрос на доллар возрос Финансы
13:14
ФотоВ Baku Medical Plaza ограблен врач  Происшествия
13:10
Преподаватель БВШН спас двух человек, тонущих в море Наука и образование
13:09
В Азербайджане сократился объем ВВП Финансы
13:06
Facebook запустила инфоцентр по голосованию на президентских выборах Другие страны
12:53
В отношении покинувшего место жительства больного COVID-19 возбуждено дело Происшествия
12:45
В Азербайджане выросло производство электроэнергии Энергетика
12:37
В Азербайджане восстановлена трансляция иностранных телесериалов  Медиа
12:26
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину Внешняя политика
12:12
В Баку пройдет онлайн-мероприятие с участием иностранцев Туризм
12:06
ФотоПолиция Мингячевира совершила рейд  Происшествия
11:55
В Грузии 5 новых случаев заражения коронавирусом В регионе
Вся новостная лента