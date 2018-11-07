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    Facebook заблокировал свыше 100 аккаунтов перед выборами в США

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Facebook по наводке правоохранительных органов США непосредственно перед промежуточными выборами заблокировал более ста аккаунтов, владельцы которых заподозрены в скоординированном нарушении правил администрации этой социальной сети. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду Натаниэль Глейкер, отвечающий за кибербезопасность в Facebook.

    "В воскресенье вечером правоохранительные органы США связались с нами по поводу действий в интернете, которые они выявили недавно и которые, по их убеждению, могут быть связаны с зарубежными субъектами. На самом начальном этапе разбирательства мы опознали около 30 аккуантов Facebook и 85 Instagram, которые вероятно вовлечены в скоординированное несанкционированное поведение. Мы немедленно заблокировали эти аккаунты и сейчас изучаем их более подробно", - информировал он.

    По словам представителя соцсети, контент некоторых из упомянутых аккаунтов посвящен знаменитостям и политическим дебатам, языки пользователей - русский, французский и английский. 

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