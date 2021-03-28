Facebook заблокировал аккаунт президента Венесуэлы

Компания Facebook заблокировала аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стараясь навязать другим странам свою политику и законы.

Компания Facebook заблокировала аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стараясь навязать другим странам свою политику и законы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в заявлении министерства коммуникаций латиноамериканской страны.

"Министерство коммуникаций категорически осуждает произвол со стороны компании Facebook, которая с нарушение конституции Венесуэлы заблокировала на срок в 30 дней официальный блог президента Николаса Мадуро, нарушив права 1,2 миллиона его пользователей", - говорится в заявлении.

"Мы являемся свидетелями цифрового тоталитаризма со стороны наднациональных компаний, которые хотят навязать свой закон различным странам", - отмечает министерство.

"Это не только акт цензуры со стороны диктатуры новых СМИ, но и свидетельство расширения блокады и бойкота, которые североамериканская империя незаконно применяет против нашего народа", - написал, в свою очередь, министр коммуникаций Фредди Ньяньес в Twitter.