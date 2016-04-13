​Facebook ввел новую кнопку

Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ Социальная сеть Facebook вводит для всех пользователей новую кнопку "Сохранить".

Как передает Report, об этом стало известно в ходе конференции Facebook для разработчиков F8.

По словам разработчиков, кнопка позволит пользователем помещать заинтересовавшие их статьи, видео или продукты в специальную папку на Facebook для более позднего ознакомления.

Кроме того, всем пользователям будет доступен новый инструмент — Quote Sharing, который предложит более удобные способы делиться контентом онлайн.