Facebook ответил Байдену на обвинение в "убийстве" людей

Компания Facebook не согласилась с утверждением президента США Джо Байдена о том, что социальные сети ответственны за смерти от коронавируса.

Компания Facebook не согласилась с утверждением президента США Джо Байдена о том, что социальные сети ответственны за смерти от коронавируса.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь компании Дэни Левер в беседе с ABC News .

По ее словам, такие заявления не имеют оснований. "Мы не будем отвлекаться на обвинения, не подкрепленные фактами. Есть другой факт: более двух миллиардов людей получили достоверную информацию о COVID-19 и вакцинах в Facebook, что больше, чем где-либо еще в интернете", - сказала она.

Левер добавила, что более 3,3 миллиона граждан США воспользовались инструментом Facebook для поиска информации о вакцинации и о том, как и где ее можно пройти. "Факты говорят о том, что Facebook помогает спасти жизни. Точка", - заявила она.

Ранее Байден отметил, что социальные сети, допуская распространение дезинформации о коронавирусе, убивают людей.