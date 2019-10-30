Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp

Компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group, обвинив ее в использовании приложения WhatsApp для слежки. Об этом свидетельствуют документы, поступившие во вторник в электронную базу федерального суда Северного округа штата Калифорния, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В роли истцов выступили Facebook и принадлежащая ей компания WhatsApp, которая является оператором одноименного приложения для мгновенной отправки сообщений. В иске утверждается, что NSO Group в период с апреля по май текущего года "использовала серверы WhatsApp в США и других странах для рассылки вредоносного программного обеспечения (ПО) на 1400 мобильных телефонов и других устройств". Данное ПО, как подчеркивают истцы, предназначено для "слежки за определенными пользователями WhatsApp", в том числе для получения доступа к их сообщениям, информации о звонках и месторасположении. В мае специалисты Facebook и WhatsApp зафиксировали данную деятельность со стороны NSO Group и пресекли ее.

Как следует из документа, сотрудники NSO Group сами применяли указанное ПО, а также предоставляли его заказчикам. В число лиц, слежку за которыми осуществляли с помощью данных программ, по словам истцов, входили чиновники, журналисты, правозащитники, адвокаты, а также те, кого заказчики считали инакомыслящими. Владельцы устройств, которые подверглись кибератакам, пользовались телефонными номерами, зарегистрированными в ряде стран, среди них Бахрейн, ОАЭ и Мексика. Чиновники этих государств входили в число заказчиков NSO Group.

Истцы просят суд наложить запрет на деятельность NSO Group. Кроме того, они добиваются от компании выплаты WhatsApp и Facebook, а также всем иным сторонам, которые будут признаны судом относящимися к делу. Размер выплат не оговаривается.

В иске подчеркивается, что данное дело входит в юрисдикцию суда в Калифорнии, поскольку в этом американском штате базируются Facebook и WhatsApp, которым был нанесен ущерб в результате действий NSO Group. Кроме того, в документе отмечается, что одним из условий применения приложения WhatsApp является то, что дела, касающиеся ущерба для ее пользователей, рассматриваются этим судом.