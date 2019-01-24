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    Facebook лишил Николаса Мадуро синей "галочки подлинности" профиля

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Профили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Facebook и Instagram лишились знаменитой "синей галочки" - специального значка рядом с именем владельца аккаунта, который подтверждает подлинность страниц публичных личностей и знаменитостей.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, при этом, аккаунты главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо, взявшего на себя полномочия президента Венесуэлы, по-прежнему считаются "подлинными" обоими сервисами.

    Причина, по которой Facebook, купивший Instagram в 2012 году, пошел на подобный шаг, пока не называется.

    Dсреду Хуан Гуаидо принес присягу в качестве исполняющего обязанности президента страны перед тысячами сторонников, собравшимися в одном из районов Каракаса. 

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