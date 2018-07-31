Facebook и Instagram удалили 32 аккаунта в рамках борьбы с фейками

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Более 30 страниц и аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram были удалены во вторник в рамках борьбы с распространением недостоверной информацией,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Facebook.

"Сегодня мы удалили 32 страницы и аккаунта Facebook и Instagram, потому что они были вовлечены в координированную деятельность по созданию недостоверной информации. Такие действия не разрешены на Facebook, поскольку мы не хотим, чтобы люди или организации создавали цепочки аккаунтов с целью ввести в заблуждение других", — говорится в распространенном заявлении социальной сети.

О том, какие именно страницы и аккаунты были удалены, не сообщается. "Мы все еще находимся на ранних стадиях нашего расследования и не располагаем всеми фактами, в том числе, кто может за этим стоять", — отмечается в заявлении.