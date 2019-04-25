Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере 5 млрд долларов на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.

Как передаёт Report, об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчёт компании.

В отчёте о доходах Facebook за первый квартал 2019 года говорится, что ФТК может оштрафовать соцсеть на 3 млрд долларов. При этом в документе отмечается, что финальный размер штрафа может возрасти до 5 млрд долларов.

"Проблема остаётся неразрешенной и нет никаких гарантий относительно сроков или результатов финального решения (ФТК)», - подчёркивается в документе.