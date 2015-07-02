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    Глава МИД Франции: По отдельным пунктам переговоров Ирана и "шестерки" прогресса нет

    По словам Фабиуса, министры постараются сегодня определить, на какой стадии сейчас находится работа над соглашением

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ "По отдельным пунктам переговоров Ирана и "шестерки" прогресса нет".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус по прибытии в отель "Кобург".

    "Есть пункты, по которым у нас есть прогресс, и есть пункты, по которым прогресса пока нет", - сказал он.

    "Будем работать, надеяться на прогресс", - добавил министр.

    По словам Фабиуса, министры постараются сегодня определить, на какой стадии сейчас находится работа над соглашением.

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