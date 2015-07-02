Глава МИД Франции: По отдельным пунктам переговоров Ирана и "шестерки" прогресса нет

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ "По отдельным пунктам переговоров Ирана и "шестерки" прогресса нет".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус по прибытии в отель "Кобург".

"Есть пункты, по которым у нас есть прогресс, и есть пункты, по которым прогресса пока нет", - сказал он.

"Будем работать, надеяться на прогресс", - добавил министр.

По словам Фабиуса, министры постараются сегодня определить, на какой стадии сейчас находится работа над соглашением.