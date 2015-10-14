Фабиус: Палестино-израильский конфликт нужно решать общими силами

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил, что международному сообществу необходимо подтолкнуть израильтян и палестинцев к достижению мира, так как ситуация в регионе выходит из-под контроля, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ситуация очень напряженная. Несколько раз я говорил, что бездействие может привести к тому, что ситуация может разгореться… именно это и происходит сегодня… Поэтому Франция считает, что нужны действия, не только со стороны Израиля и Палестины, которые должны работать вместе, нужны международные рамки для мирного урегулирования", - приводит агентство Рейтер слова Фабиуса.

Всего с начала месяца обострение регионального конфликта унесло жизни семи израильтян и 29 палестинцев или израильских арабов, из которых 12 были застрелены, когда они нападали на граждан еврейского государства.