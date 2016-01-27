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    Лидер сирийского крыла террористической РПК не приглашен на переговоры в Женеве

    Сообщается, что Турция бойкотирует сирийские переговоры, если на них пригласят представителей Рабочей партии Курдистана

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сирийское крыло террористической РПК - курдская партия "Демократический союз" не будет приглашена на переговоры по Сирии в Женеве. 

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус.

    "Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил мне, что не направлял приглашения партии "Демократический союз", - сказал Фабиус в интервью парижской радиостанции France Culture.

    Ранее стало известно, что Турция бойкотирует сирийские переговоры, если на них пригласят представителей Рабочей партии Курдистана.

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