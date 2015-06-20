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    Фабиус и Зариф обсудят переговоры по Ирану

    Главы МИД Франции и Ирана обсудят заключительный раунд переговоров по ядерной проблеме

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ 22 июня министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус встретится с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом для обсуждения заключительного раунда переговоров по ядерной проблеме Ирана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как заявил Reuters дипломатический источник, за двусторонними переговорами в кулуарах саммита министров иностранных дел ЕС в Люксебмурге последуют встречи Зарифа со всеми участниками переговоров с Ираном.

    Он также отметил, что крупные державы, в числе которых США, Россия и Китай, не думают над долгосрочным расширением переговоров и сосредоточены на достижении договоренностей до конца текущего месяца.

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