Фабиус и Зариф обсудят переговоры по Ирану

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ 22 июня министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус встретится с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом для обсуждения заключительного раунда переговоров по ядерной проблеме Ирана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил Reuters дипломатический источник, за двусторонними переговорами в кулуарах саммита министров иностранных дел ЕС в Люксебмурге последуют встречи Зарифа со всеми участниками переговоров с Ираном.